Sports On 580’s 2023 NFL Mock Drafts

The 2023 NFL draft is finally here, with the first round kicking off in Kansas City on Thursday night, which it’s time to unveil this year’s Sports On 580 first-round mock drafts.

Brendan, Dan, Jake and Fulton have made their picks for all 31 first-round selections this year. Jake had the most accurate mock in last year’s competition, taking the crown from Brendan, the 2021 champ. Take a look below for all four of the crew’s mocks for the 2023 draft.

Brendan Dzwierzynski’s 2023 mock draft:

PICK PLAYER POSITION SCHOOL 1 – CAR Bryce Young QB Alabama 2 – HOU C.J. Stroud QB Ohio State 3 – AZ Will Anderson Jr. EDGE Alabama 4 – IND Will Levis QB Kentucky 5 – SEA Jalen Carter IDL Georgia 6 – DET Devon Witherspoon CB Illinois 7 – LV Tyree Wilson EDGE Texas Tech 8 – ATL Peter Skoronski OL Northwestern 9 – CHI Paris Johnson Jr. OT Ohio State 10 – PHI Nolan Smith EDGE Georgia 11 – TEN Anthony Richardson QB Florida 12 – HOU Myles Murphy EDGE Clemson 13 – GB Lukas Van Ness EDGE Iowa 14 – NE Jaxon Smith-Njigba WR Ohio State 15 – NYJ Broderick Jones OT Georgia 16 – WAS Christian Gonzalez CB Oregon 17 – PIT Darnell Wright OT Tennessee 18 – DET Michael Mayer TE Notre Dame 19 – TB Brian Branch S Alabama 20 – SEA Jordan Addison WR USC 21 – LAC Dalton Kincaid TE Utah 22 – BAL Joey Porter Jr. CB Penn State 23 – MIN Deonte Banks CB Maryland 24 – JAX Bryan Bresee IDL Clemson 25 – NYG Zay Flowers WR Boston College 26 – DAL Bijan Robinson RB Texas 27 – BUF Dawand Jones OT Ohio State 28 – CIN Anton Harrison OT Oklahoma 29 – NO Calijah Kancey IDL Pitt 30 – PHI Adetomiwa Adebawore IDL Northwestern 31 – KC Quentin Johnston WR TCU

Dan Lucero’s 2023 mock draft:

PICK PLAYER POSITION SCHOOL 1 – CAR Bryce Young QB Alabama 2 – HOU Will Anderson Jr. EDGE Alabama 3 – TEN (trade) C.J. Stroud QB Ohio State 4 – IND Will Levis QB Kentucky 5 – SEA Tyree Wilson EDGE Texas Tech 6 – DET Devon Witherspoon CB Illinois 7 – LV Christian Gonzalez CB Oregon 8 – ATL Bijan Robinson RB Texas 9 – CHI Peter Skoronski OL Northwestern 10 – PHI Jalen Carter IDL Georgia 11 – AZ (trade) Joey Porter Jr. CB Penn State 12 – HOU Anthony Richardson QB Florida 13 – GB Jaxon Smith-Njigba WR Ohio State 14 – NE Broderick Jones OT Georgia 15 – NYJ Paris Johnson Jr. OT Ohio State 16 – WAS Deonte Banks CB Maryland 17 – PIT Darnell Wright OT Tennessee 18 – DET Lukas Van Ness EDGE Iowa 19 – TB Michael Mayer TE Notre Dame 20 – NYG (trade) Jordan Addison WR USC 21 – LAC Nolan Smith EDGE Georgia 22 – BAL Zay Flowers WR Boston College 23 – MIN Hendon Hooker QB Tennessee 24 – JAX Brian Branch S Alabama 25 – SEA (trade) Calijah Kancey IDL Pitt 26 – DAL Dalton Kincaid TE Utah 27 – BUF Quentin Johnston WR TCU 28 – CIN Kelee Ringo CB Georgia 29 – NO Myles Murphy EDGE Clemson 30 – PHI Jahmyr Gibbs RB Alabama 31 – KC Anton Harrison OT Oklahoma

Jake Lebahn’s 2023 mock draft:

PICK PLAYER POSITION SCHOOL 1 – CAR Bryce Young QB Alabama 2 – HOU C.J. Stroud QB Ohio State 3 – AZ Will Anderson Jr. EDGE Alabama 4 – IND Anthony Richardson QB Florida 5 – SEA Jalen Carter IDL Georgia 6 – DET Tyree Wilson EDGE Texas Tech 7 – LV Devon Witherspoon CB Illinois 8 – ATL Christian Gonzalez CB Oregon 9 – CHI Peter Skoronski OT Northwestern 10 – PHI Paris Johnson Jr. OT Ohio State 11 – TEN Will Levis QB Kentucky 12 – HOU Jaxon Smith-Njigba WR Ohio State 13 – GB Broderick Jones OT Georgia 14 – NE Dalton Kincaid TE Utah 15 – NYJ Darnell Wright OT Tennessee 16 – WAS Zay Flowers WR Boston College 17 – PIT Joey Porter Jr. CB Penn State 18 – DET Bijan Robinson RB Texas 19 – TB Calijah Kancey IDL Pitt 20 – SEA Nolan Smith EDGE Georgia 21 – LAC Michael Mayer TE Notre Dame 22 – BAL Quentin Johnson WR TCU 23 – MIN Deonte Banks CB Maryland 24 – JAX Emmanuel Forbes CB Mississippi State 25 – NYG Jordan Addison WR USC 26 – DAL Lukas Van Ness EDGE Iowa 27 – BUF Brian Branch S Alabama 28 – CIN Adetomiwa Adebawore IDL Northwestern 29 – NO Will McDonald IV EDGE Iowa State 30 – PHI Bryan Bresee IDL Clemson 31 – KC Myles Murphy EDGE Clemson

Fulton Caster’s 2023 mock draft: